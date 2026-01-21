Davinchi se despide de su padre con un emotivo mensaje en redes

El dolor por la tragedia ferroviaria de Adamuz sigue dejando huella en Huelva. Esta vez, en forma de palabras. Palabras sencillas, directas y cargadas de emoción. Davinchi, futbolista del Getafe CF, ha utilizado sus redes sociales para despedirse de su padre, David Cordón, una de las víctimas mortales del accidente, con un mensaje que ha conmovido al mundo del fútbol y a toda una provincia golpeada por la pérdida.

No fue un comunicado ni una reflexión extensa, sino un mensaje íntimo, escrito desde el corazón, en el que el jugador convierte la ausencia en promesa y el dolor en fuerza para seguir adelante. Un texto que rápidamente se llenó de muestras de apoyo, respeto y cariño.

Este es el mensaje íntegro que Davinchi dedicó a su padre:

Sé que el Señor de las Penas y la Virgen del Amor te tienen a su lado y juntos me guiaréis durante toda mi vida.

Me llenarás de fuerza en momentos de dificultad y siempre recordaré aquello que tanto nos decías; siempre felices y hacia delante.

Todo lo que haga en esta vida siempre será por el lucero más grande que tengo en el cielo.

Como me dijeron una vez: “Cuando el camino se hace duro, solo los duros hacen el camino”.

Tú fuiste siempre un luchador y me lo enseñaste desde el primer momento.

Ese es el mayor acto de amor que puedo hacer por ti, demostrar que puedo con todo y que nunca me rendiré.

TE AMO PAPÁ

David Cordón, enfermero del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, falleció cuando regresaba a casa tras haber estado en Madrid viendo jugar a su hijo. Su muerte se confirmó tras horas de angustia e incertidumbre para la familia, un proceso que multiplicó el dolor y dejó una herida profunda.

En Huelva, donde su nombre ya forma parte de los rostros de la tragedia, el mensaje de Davinchi ha sido recibido como un reflejo del sentimiento compartido por muchas familias: la ausencia es irreversible, pero el amor, la enseñanza y la memoria permanecen. Y, a veces, bastan unas líneas en redes sociales para decirlo todo.