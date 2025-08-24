Crecen las asociaciones en Andalucía y Huelva aporta 187 nuevas entidades

En el último año y medio, 3.637 nuevas entidades se han inscrito en el Registro de Asociaciones de Andalucía, elevando el total de corporaciones a 96.221, un 3,6% más que a finales de 2023. Huelva ha contribuido a este crecimiento con 187 nuevas asociaciones, que ya suman 5.378, lo que representa el 5,6% del total andaluz.

Casi la mitad de todas las asociaciones registradas tienen ámbito regional, y la mayoría se dedican al área cultural o científica, seguidas de las recreativas, medioambientales y vecinales. Entre los nuevos registros, también se ha detectado un incremento de asociaciones musicales, que suponen ya un 5,5% del total.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, destacó la importancia del crecimiento del movimiento asociativo, señalando que “estas entidades son fundamentales para organizar la participación de la ciudadanía en la vida pública, defendiendo los intereses de distintos colectivos y promoviendo la actuación de las administraciones públicas para dar solución a problemas”. Añadió que “no hay desarrollo económico sin cohesión social, ni progreso real sin responsabilidad compartida, y las asociaciones y fundaciones son aliadas fundamentales de las administraciones públicas en el objetivo común de construir una Andalucía líder”.

El Registro de Asociaciones de Andalucía permite la inscripción telemática de nuevas entidades, así como la comunicación de cambios en los Estatutos o la disolución de asociaciones. En 2024 se inscribieron 2.456 asociaciones y se disolvieron 164, consolidando un aumento del 2,5% respecto al año anterior. Entre enero y junio de 2025 ya se han inscrito 1.181 y se han disuelto 77.

Por provincias, Sevilla y Málaga lideran las inscripciones recientes, seguidas de Cádiz, Granada, Córdoba, Jaén, Almería y Huelva, que cierra la lista con 187 nuevas entidades, reflejando un tejido asociativo activo y diverso en toda Andalucía.