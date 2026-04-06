Corte de dos kilómetros en la A-49 sentido Sevilla por obras hasta mediados de junio

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido nuevas afecciones al tráfico en la autovía A-49 a su paso por la provincia de Huelva debido a las obras de reparación del sistema de drenaje, que se prolongarán previsiblemente hasta el próximo 16 de junio.

Desde este martes 7 de abril, a las 8:00 horas, permanecerá cortado un tramo de aproximadamente dos kilómetros en sentido Sevilla, entre los puntos kilométricos 55 y 57. Como alternativa, el tráfico será desviado a la calzada contraria mediante dos pasos habilitados en la mediana, situados en los kilómetros 55,32 y 56,9.

En el caso de los vehículos que circulen en sentido Huelva, se ha habilitado un camino de servicio como desvío provisional, adaptado para facilitar su conexión con la autovía.

Las actuaciones, con un presupuesto de 2,25 millones de euros, contemplan la sustitución del sistema de drenaje existente por una nueva estructura de hormigón prefabricado, además de la reposición del firme y la explanada afectados.

Desde el Ministerio se recomienda a los conductores extremar la precaución, respetar la señalización y planificar sus desplazamientos ante posibles retenciones durante el desarrollo de las obras.