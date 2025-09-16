El delegado del Gobierno en Andalucía confirma que continúa la búsqueda del tercer menor implicado en la agresión en el centro de menores de Huelva

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, se ha referido hoy en Granada a la agresión ocurrida en un centro de menores, calificándola como un hecho “absolutamente inaceptable” que requiere medidas inmediatas. Fernández recordó que, si bien la gestión del centro corresponde a la Junta de Andalucía, “todos debemos adoptar las medidas necesarias para evitar este tipo de situaciones”.

En relación con los menores implicados, Fernández confirmó que dos ya han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores, mientras que el tercer menor permanece en búsqueda, lo que ha generado máxima atención por parte de las autoridades. El delegado insistió en la necesidad de reforzar la seguridad en este tipo de instalaciones para proteger tanto a los trabajadores como a los propios menores.