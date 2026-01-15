Un motorista pasa a disposición judicial tras circular a 188 km/h en un tramo limitado a 90

El conductor de una motocicleta ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito contra la seguridad vial tras ser detectado circulando a 188 kilómetros por hora en un tramo con límite de 90 km/h. Los hechos ocurrieron el pasado 23 de noviembre en la carretera N-435, a la altura del término municipal de Almonaster la Real, durante un control de velocidad realizado por el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva.

La velocidad registrada superaba en 94 kilómetros por hora el máximo permitido en la vía, rebasando con creces el umbral que diferencia una infracción administrativa de un delito penal en carreteras interurbanas. Debido a la elevada velocidad, los agentes no pudieron interceptar al conductor en el momento, por lo que las actuaciones fueron asumidas posteriormente por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT).

Tras las gestiones realizadas para identificar al responsable, la Guardia Civil instruyó diligencias que han sido remitidas al Juzgado de Aracena, donde el conductor ha comparecido en calidad de investigado. Se le imputa un delito contra la seguridad vial por conducir superando en más de 80 km/h el límite establecido, una conducta que generó un grave riesgo para el resto de usuarios de la vía.

Por estos hechos, el investigado se enfrenta a penas que pueden conllevar entre tres y seis meses de prisión, multa de seis a doce meses y, en cualquier caso, la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo que puede oscilar entre uno y cuatro años.

Desde la Guardia Civil se recuerda que los controles de velocidad se enmarcan en el Plan de Actuación contra la Siniestralidad, dirigido a reducir los accidentes de tráfico, especialmente en las vías con mayor incidencia de siniestros y entre colectivos vulnerables como los motoristas.