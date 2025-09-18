Condenan en Huelva a ocho meses de prisión a una mujer por agredir a una médica en Isla Cristina

El Juzgado de lo Penal Nº1 de Huelva ha condenado a G.L.P. a ocho meses de prisión por un delito de “atentado a personal sanitario” tras agredir verbalmente e intentar agredir físicamente a una médica durante una atención domiciliaria en Isla Cristina. La pena incluye la inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, aunque ha sido suspendida condicionada a no cometer nuevos delitos en los próximos dos años.

Los hechos ocurrieron el 22 de junio de 2025, cuando la facultativa acudió a una vivienda para atender a un paciente que se había caído de la cama. Según el relato de los hechos probados, G.L.P., familiar y cuidadora del paciente, discutió con la médica por desacuerdos sobre la intervención y la insultó, abalanzándose sobre ella con intención de menoscabar su integridad física, siendo contenida por un técnico de ambulancia.

En el mismo episodio, un varón del entorno familiar propinó un fuerte puñetazo en la mejilla derecha de la médica, causándole un traumatismo contuso. Debido a su deterioro cognitivo, se le ha impuesto un internamiento médico de seis meses en lugar de una pena convencional, al afectar su capacidad intelectual y voluntad.

El Colegio de Médicos de Huelva actuó como acusación particular en nombre de la facultativa, defendiendo sus derechos ante la agresión sufrida en el ejercicio de su profesión. La sentencia subraya la gravedad de atacar a personal sanitario durante el desempeño de sus funciones y busca garantizar la protección de los profesionales.

Este caso pone de relieve los riesgos a los que se enfrentan los sanitarios en intervenciones domiciliarias, donde las tensiones familiares y las circunstancias del paciente pueden derivar en situaciones de violencia, reforzando la necesidad de medidas de seguridad y protocolos de actuación.