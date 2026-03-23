Condenan la agresión a un sanitario en el Juan Ramón Jiménez

La delegada territorial de Sanidad, Manuela Caro, y el director gerente del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, Manuel García de la Vega, han condenado la agresión sufrida por un técnico de radiodiagnóstico del centro hospitalario mientras desempeñaba su labor, en un nuevo episodio de violencia contra profesionales sanitarios.

Desde el Servicio Andaluz de Salud han mostrado su “más enérgica repulsa” ante este tipo de comportamientos, subrayando que ninguna agresión, ya sea física o verbal, puede justificarse en ningún ámbito, y menos aún en el entorno sanitario.

Tras el incidente, el hospital ha activado el protocolo específico para estos casos, contemplado en el Plan de prevención y atención a agresiones del sistema sanitario público andaluz. Este procedimiento incluye asistencia psicológica y asesoramiento jurídico al profesional afectado.

El centro ha querido poner en valor el compromiso diario de sus trabajadores con la atención a la ciudadanía y ha hecho un llamamiento al respeto y a la convivencia dentro de los espacios sanitarios. En este sentido, insiste en la necesidad de un uso responsable de los servicios de salud, basado en la confianza mutua.

Asimismo, se ha recordado que las agresiones o intimidaciones graves contra profesionales sanitarios en el ejercicio de sus funciones pueden ser consideradas por los tribunales como un delito de atentado, existiendo ya diversas sentencias que así lo avalan.