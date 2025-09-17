Condenado a más de 60 años de cárcel el entrenador infantil de Huelva que abusó de 21 menores

La Audiencia de Huelva ha condenado a 60 años y nueve meses de prisión a un entrenador de fútbol infantil de Huelva, en prisión desde el 11 de enero de 2023, por abusar de 21 menores de edad aprovechando su situación de superioridad y la especial vulnerabilidad de sus víctimas. La sentencia de conformidad considera a esta persona responsable de 31 delitos: cinco de agresión sexual a menor de 16 años, catorce de abuso sexual continuado a menor de 16 años, cinco de agresiones sexuales, cuatro de abuso sexual y dos de abuso sexual a mayor de 16 años y uno de abuso concurriendo en el caso las atenuantes de reparación del daño y confesión tardía.

Igualmente, deberá cumplir períodos de libertad vigilada de cinco años una vez cumplida la condena de prisión y se le inhabilita para la profesión retribuida o no de entrenador o monitor de actividades deportivas de menores de edad por el tiempo de las respectivas condenas.

Se considera probado que este hombre fue, desde 2017 a 2022, entrenador en distintas categorías de un club de fútbol base femenino de Huelva y que en dicho período, aprovechándose de la autoridad y superioridad que le confería el hecho de ser entrenador de menores de edad y en un contexto donde accedía de forma cotidiana a los vestuarios y duchas de ellas, les propinaba, de forma habitual, "cachetazos en el culo, cosquillas y abrazos" y les hacía "frecuentes comentarios sobre su aspecto físico, actuando en todo caso con ánimo libidinoso y sin el consentimiento de las menores".