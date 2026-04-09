El Condado de Huelva activa la alerta por mildiu tras detectar los primeros focos en el viñedo

El Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen ‘Condado de Huelva’, ‘Vinagre del Condado de Huelva’ y la Indicación Geográfica ‘Vino Naranja del Condado de Huelva’ ha activado un protocolo de alerta tras detectar las primeras manchas de mildiu en distintas parcelas del viñedo de la comarca.

El presidente del organismo, Vicente Pérez García de Prado, ha hecho un llamamiento a la prudencia y a la vigilancia constante en el campo, advirtiendo de que, aunque las condiciones meteorológicas actuales son menos favorables que las del pasado año, el riesgo sigue presente. “No podemos bajar la guardia en ningún momento”, ha señalado.

La actual campaña se caracteriza por una menor pluviometría respecto a 2025, lo que en principio reduce la probabilidad de propagación del hongo. Sin embargo, desde el Consejo se advierte de que factores como la humedad nocturna y las temperaturas suaves pueden favorecer su desarrollo, especialmente en una fase sensible como la brotación de la vid.

El recuerdo de la pasada campaña sigue muy presente en el sector. El mildiu provocó entonces pérdidas superiores al 50% de la producción en el Condado de Huelva, una situación que afectó gravemente a numerosos viticultores. “Venimos de un año muy duro, lo que nos obliga a anticiparnos y extremar las precauciones”, ha subrayado Pérez García de Prado.

Para reforzar la detección temprana, el Consejo ha puesto en marcha desde marzo el programa ‘Reconocimiento Mildiu’, una iniciativa que busca implicar directamente a los agricultores en la vigilancia y prevención de la enfermedad. A través de este sistema se están recogiendo muestras de hojas con síntomas compatibles —como manchas o presencia de moho en el envés— para su análisis en laboratorio.

La información obtenida permitirá coordinar mejor las actuaciones junto a la Red de Alerta e Información Fitosanitaria de Andalucía (RAIF) y aplicar medidas preventivas con mayor rapidez y eficacia.

Desde el Consejo Regulador se insiste en la importancia de mantener una vigilancia activa, especialmente en parcelas con antecedentes de la enfermedad o con mayor densidad vegetal, así como en la aplicación de tratamientos preventivos cuando las condiciones sean favorables para el hongo.

Asimismo, se recomienda favorecer la aireación de la planta mediante prácticas como la poda en verde, una medida clave para reducir la humedad y dificultar el desarrollo del mildiu.

El presidente ha querido poner en valor el papel del agricultor, destacando que “el viticultor del Condado conoce su viña mejor que nadie” y es fundamental en la detección temprana de cualquier anomalía.

Con esta alerta, el Consejo Regulador busca adelantarse a la evolución del hongo y proteger la calidad de los vinos y vinagres del Condado, en una campaña que se presenta decisiva tras las dificultades del año anterior.