Comprar una vivienda en Huelva antes de los 35 años: un reto cada vez más difícil

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para los jóvenes en la provincia de Huelva, donde el incremento de los precios y la limitada capacidad adquisitiva dificultan cada vez más la compra de un inmueble.

Según los últimos datos del mercado inmobiliario, el precio medio de la vivienda en la provincia ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, superando en muchos municipios los 1.200 euros por metro cuadrado, con zonas costeras como Punta Umbría, Lepe o Ayamonte donde los precios se disparan por la presión turística. En la capital, el coste también ha aumentado de forma progresiva, situando el precio de una vivienda media por encima de los 120.000 euros.

Esta subida contrasta con la realidad salarial de los jóvenes. En Huelva, el salario medio de los menores de 35 años se sitúa en muchos casos por debajo de los 1.200 euros mensuales, lo que obliga a destinar más del 30% de sus ingresos al pago de una hipoteca o alquiler, superando el umbral recomendado.

A esta situación se suma la dificultad para acceder a financiación. Las entidades bancarias exigen habitualmente contar con ahorros previos de entre el 20% y el 30% del valor de la vivienda, lo que supone reunir cantidades que superan los 25.000 o 30.000 euros, una barrera prácticamente insalvable para muchos jóvenes.

Ante este escenario, algunas administraciones locales han puesto en marcha medidas de apoyo. Es el caso de municipios como Palos de la Frontera, donde recientemente se han concedido ayudas directas de hasta 10.000 euros para facilitar la compra de la primera vivienda, además de préstamos sin intereses. Sin embargo, estas iniciativas tienen un alcance limitado y no logran compensar el encarecimiento generalizado del mercado.

El alquiler tampoco ofrece una alternativa sencilla. En la capital onubense, el precio medio del alquiler ronda ya los 600-700 euros mensuales, una cifra que absorbe buena parte del salario de los jóvenes, dificultando el ahorro necesario para acceder a una vivienda en propiedad.

Expertos del sector coinciden en que la falta de oferta de vivienda asequible, el incremento de la demanda y el peso del turismo en determinadas zonas están tensionando el mercado. A ello se suma la escasez de vivienda pública y la lentitud en la puesta en marcha de nuevas promociones.

La consecuencia es clara: cada vez más jóvenes retrasan la emancipación o se ven obligados a compartir vivienda o permanecer en el hogar familiar durante más tiempo del deseado.

En este contexto, el acceso a la vivienda se consolida como uno de los grandes retos sociales y económicos de la provincia, con la necesidad de medidas estructurales que permitan equilibrar el mercado y facilitar que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en Huelva.