Las comparsa Los Mariposas de Punta Umbría lleva su dolor al COAC con un pasodoble dedicado a la tragedia de Adamuz

La comparsa Los Mariposas, de Punta Umbría, protagonizó este miércoles uno de los momentos más sobrecogedores del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz al interpretar un pasodoble dedicado a la tragedia ferroviaria de Adamuz, que ha golpeado de forma directa al municipio onubense.

Con letra de José Manuel Soto ‘Soti’ y música de Ale de Huelva, la agrupación llevó al escenario el dolor de un pueblo marcado por la pérdida de varios de sus vecinos en el trágico accidente. La comparsa describió con crudeza y emoción los instantes posteriores al accidente, en una letra que arrancó un respetuoso aplauso del público del teatro.

“Una chiquilla andando va por las vías y es de Punta Umbría”, recoge uno de los versos más duros del pasodoble, que define aquella jornada como “la noche más dura de invierno, la más llorada, la desesperada, en la que conocí el infierno”. En su mensaje, Las Mariposas agradecieron también la solidaridad recibida desde Adamuz, subrayando que “solo el pueblo salva al pueblo”.

La actuación se convirtió así en un homenaje sincero a las víctimas y en un grito de dolor compartido.