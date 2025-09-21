Cómo detectar y evitar estafas telefónicas y en redes sociales: consejos para protegerte

Las estafas telefónicas y en redes sociales están aumentando y afectan a todo tipo de personas. Saber identificarlas es fundamental para no caer en engaños que pueden causarte pérdidas económicas o daños personales.

Desconfía de llamadas o mensajes que pidan datos personales, bancarios o contraseñas. Las instituciones oficiales nunca solicitan esta información por teléfono o redes sociales.

No pulses enlaces sospechosos ni descargues archivos adjuntos de remitentes desconocidos. Las estafas suelen presionar para que actúes rápido, pero lo mejor es cortar la comunicación y verificar la información.

Si recibes una estafa, denúncialo en las plataformas correspondientes y a las autoridades para ayudar a proteger a otros usuarios.

Mantén actualizados los sistemas de seguridad en tus dispositivos y usa contraseñas robustas para proteger tu información personal. La prevención es clave para evitar estos fraudes.