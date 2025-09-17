La Comisión Provincial de Flujos Migratorios analiza la campaña agrícola y prepara la temporada 2025/2026

La Comisión Provincial de Flujos Migratorios en Campaña Agrícola de Temporada se reunió este 17 de septiembre para hacer balance de la campaña 2024/2025 y planificar la próxima temporada. El encuentro, copresidido por el director general de Migraciones, Santiago Yerga Cobos, y la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico Cabrera, abordó estrategias coordinadas que permitieron un desarrollo exitoso de la pasada campaña y estableció previsiones centradas en la migración circular y la aplicación de la nueva orden GECCO.

Durante la reunión se fijaron los objetivos clave para la campaña 2025/2026, incluyendo la programación y planificación de la contratación en origen conforme a la reforma del Reglamento de Extranjería. Además, participaron representantes de las principales asociaciones agrícolas, como la Federación de Cooperativas de Andalucía, Asaja, Freshuelva, ACPH, UPA y Fresón de Palos, así como de los sindicatos UGT y CCOO.

El balance positivo de la campaña anterior y la coordinación entre todos los agentes implicados refuerzan la estrategia de Huelva para garantizar un reclutamiento ordenado y seguro de trabajadores temporales en el sector agrícola.