La Comisión Provincial de Flujos Migratorios analiza la campaña agrícola y prepara la temporada 2025/2026
El octubre se traerán trabajadores senegaleses como proyecto piloto
La Comisión Provincial de Flujos Migratorios en Campaña Agrícola de Temporada se reunió este 17 de septiembre para hacer balance de la campaña 2024/2025 y planificar la próxima temporada. El encuentro, copresidido por el director general de Migraciones, Santiago Yerga Cobos, y la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico Cabrera, abordó estrategias coordinadas que permitieron un desarrollo exitoso de la pasada campaña y estableció previsiones centradas en la migración circular y la aplicación de la nueva orden GECCO.
Durante la reunión se fijaron los objetivos clave para la campaña 2025/2026, incluyendo la programación y planificación de la contratación en origen conforme a la reforma del Reglamento de Extranjería. Además, participaron representantes de las principales asociaciones agrícolas, como la Federación de Cooperativas de Andalucía, Asaja, Freshuelva, ACPH, UPA y Fresón de Palos, así como de los sindicatos UGT y CCOO.
El balance positivo de la campaña anterior y la coordinación entre todos los agentes implicados refuerzan la estrategia de Huelva para garantizar un reclutamiento ordenado y seguro de trabajadores temporales en el sector agrícola.