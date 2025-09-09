Comienzan las obras de mejora en la A-494 entre Mazagón y Matalascañas

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha iniciado los trabajos de mejora en la A-494, la carretera que conecta Mazagón con Matalascañas. La actuación forma parte del plan de conservación y mejora de la Red de Carreteras de Andalucía, con el objetivo de garantizar la seguridad de los conductores y minimizar los riesgos de accidentes.

Los usuarios de la vía habían denunciado en varias ocasiones a través de redes sociales el mal estado del firme, alertando sobre baches, irregularidades y zonas desgastadas que podían provocar accidentes o daños en los vehículos. Estas advertencias, recogidas por la administración autonómica, han servido para priorizar la intervención en este tramo.

Los trabajos incluyen la reparación del pavimento, el refuerzo de tramos más deteriorados y la mejora de la señalización horizontal y vertical. La Junta de Andalucía ha recomendado a los conductores precaución y respeto a las indicaciones de tráfico mientras se prolonguen las obras.

Se espera que estas actuaciones mejoren la seguridad y comodidad de los desplazamientos, especialmente durante los meses de mayor afluencia, coincidiendo con la temporada turística de Mazagón y Matalascañas.