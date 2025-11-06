El Colegio de Médicos de Huelva exige a Carmelo Romero una rectificación por sus declaraciones sobre el cribado de cáncer de mama

El Colegio de Médicos de Huelva ha mostrado su “más enérgico rechazo” a las declaraciones del senador por Huelva, Carmelo Romero, a quien ha exigido una rectificación inmediata tras atribuir a los médicos la responsabilidad de los problemas detectados en la gestión del programa de cribado de cáncer de mama.

En un comunicado, la institución colegial considera que las palabras de Romero, vertidas durante una entrevista en un medio local y difundidas en redes sociales, son “falsas y profundamente ofensivas”, y suponen “un atentado contra el honor, la reputación, la integridad y la credibilidad de toda una profesión”.

“El colectivo médico está profundamente indignado”, subraya el escrito, que califica de “impropio de un representante público” realizar afirmaciones que “desprestigian a quienes trabajan cada día por la salud de la población”. El Colegio entiende que las declaraciones del senador reflejan “un desconocimiento del problema”, que –según recalca– “responde a causas administrativas ajenas a la competencia clínica de los facultativos”.

Asimismo, el organismo colegial advierte de que “arremeter contra los médicos es socavar a quienes sostienen el sistema sanitario con su esfuerzo diario”, y recuerda que “la libertad de expresión tiene límites en el respeto a la verdad y al honor ajeno”.

El Colegio de Médicos de Huelva ha agradecido las palabras del consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, quien ha salido en defensa del personal médico tras las declaraciones del senador. “Aun así, consideramos imprescindible que Carmelo Romero se retracte públicamente”, concluye el comunicado.