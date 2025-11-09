El clamor por la sanidad pública vuelve a escucharse hoy en Huelva

La defensa de la sanidad pública volverá hoy a las calles andaluzas. Miles de personas están llamadas a participar este domingo, 9 de noviembre, en las manifestaciones convocadas de manera simultánea en las ocho capitales de provincia. Bajo el lema “Por una sanidad pública digna y universal”, los participantes reclamarán más medios, menos derivaciones a la privada y una atención sanitaria accesible para todos.

En Huelva, la cita será a las 12.00 horas frente a la Delegación de Salud, donde colectivos vecinales, asociaciones ciudadanas y profesionales del sector se concentrarán para exigir soluciones ante el colapso de las urgencias y los retrasos en las citas médicas. Los organizadores denuncian el deterioro progresivo del sistema y la necesidad de reforzar la atención primaria como pilar del modelo público.

La convocatoria, promovida por la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas con el respaldo de UGT y CCOO, pretende visibilizar el malestar generalizado entre trabajadores y usuarios del sistema sanitario. “No queremos una sanidad que dependa del dinero que uno tenga, sino un servicio público, gratuito y de calidad”, subrayan desde la organización.

Aunque algunas centrales como CSIF y SATSE han decidido no sumarse, han mostrado su respeto por una jornada que se prevé multitudinaria. Las marchas pondrán voz al descontento de una ciudadanía que reclama que la salud vuelva a ser una prioridad en la agenda política andaluza.