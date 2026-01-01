La baliza V-16 sustituye definitivamente a los triángulos de emergencia desde hoy

Los triángulos de emergencia dejan de ser válidos y pasan a la historia con la entrada en vigor de la obligatoriedad de la baliza V-16 para todos los vehículos matriculados en España. Este dispositivo luminoso se convierte desde hoy en el único sistema legal para señalizar una avería o accidente en la vía.

La baliza V-16 emite una luz intermitente visible en 360 grados y puede colocarse sin salir del vehículo, lo que reduce de forma notable el riesgo de atropellos, especialmente en autopistas y carreteras de alta velocidad. Además, los modelos homologados incorporan geolocalización, que envía automáticamente la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0.

Desde este momento, solo son válidas las balizas homologadas y conectadas, quedando excluidos los modelos antiguos sin conectividad. La falta del dispositivo o el uso de uno no autorizado puede suponer sanciones económicas, además de comprometer la seguridad del conductor y del resto de usuarios de la vía.

Con esta medida, Tráfico busca reducir accidentes secundarios y mejorar la gestión de incidencias, apostando por la tecnología como aliada de la seguridad vial.