Cinco municipios onubenses sufren incendios forestales de cierta relevancia en menos de 24 horas en plena ola de calor con avisos rojo y naranja

La provincia de Huelva ha sufrido una intensa jornada de incendios forestales que afectaron a cinco municipios diferentes en el día de ayer, en un contexto de temperaturas extremas y fuertes vientos que mantuvieron activados avisos por calor de nivel rojo en la zona metropolitana y costera, y naranja en la sierra y el Andévalo.

El fuego puso a prueba durante las últimas horas al dispositivo del Plan Infoca, que afrontó incendios en Los Romeros, Arroyomolinos de León, Villanueva de los Castillejos, Aroche y la zona conocida como “Los Llanos” en Bonares, con distinta evolución pero un denominador común: la rápida movilización y coordinación de los efectivos para evitar daños mayores.

En Los Romeros, el incendio declarado el martes por la tarde obligó a desalojar preventivamente a los vecinos de las aldeas de Los Romeros y El Quejigo, mientras bomberos y agentes medioambientales trabajan sin descanso para extinguir el fuego. De hecho, 200 vecinos han tenido que pasar la noche fuera de sus casos como medida preventiva.

Por otro lado, el incendio en Arroyomolinos de León fue combatido con un amplio despliegue de medios aéreos y terrestres que lograron contener las llamas, aunque la situación siguió siendo complicada por el viento intenso. El incendio también fue extinguido.

En Villanueva de los Castillejos, el fuego declarado en el paraje Los Guijos fue controlado tras varias horas de intensa labor, manteniéndose retenes en la zona para evitar reactivaciones debido a las condiciones adversas.

Además, en Aroche se registró un incendio menor en una zona de eucaliptos, que se controló y apagó en pocos minutos gracias a la rápida intervención de un helicóptero y los efectivos del Infoca. La alcaldesa del municipio destacó la coordinación con el 112 para garantizar una respuesta inmediata.

Por último, en la madrugada del martes, un incendio se declaró en el paraje “Los Llanos”, en Bonares, en un área afectada por anteriores incendios, presuntamente originado por la rotura de un cable eléctrico y las altas temperaturas. La distancia a las viviendas más cercanas fue de unos 300 metros y la rápida actuación de bomberos, Infoca, Guardia Civil, Policía Local y Guarda Rural evitó su propagación.

Desde la Junta de Andalucía se hizo un llamamiento a la población para extremar las precauciones y evitar cualquier actividad que pudiera suponer riesgo de incendio, especialmente en un contexto de humedad muy baja y calor extremo, manteniendo activos varios niveles de alerta en la provincia.

El Plan Infoca continúa movilizando medios para controlar y extinguir todos los incendios lo antes posible, subrayando la importancia de la colaboración ciudadana y la profesionalidad de los equipos de emergencias.