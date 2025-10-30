Cielos nubosos y temperaturas suaves marcan la jornada en la provincia de Huelva

La provincia de Huelva vivirá este miércoles una jornada marcada por los cielos nubosos y temperaturas suaves, tras varios días de intensas precipitaciones. Según las previsiones meteorológicas, la mañana se presenta con abundante nubosidad y valores térmicos que oscilarán entre los 16 y 18 grados, aunque con un ambiente tranquilo y sin lluvias destacables.

A medida que avance el día, los cielos podrían abrirse parcialmente, dejando paso a algunos claros y permitiendo que las temperaturas alcancen los 22 o 23 grados en las horas centrales. Sin embargo, al caer la tarde, las nubes volverán a ganar terreno y no se descarta la posibilidad de algún chubasco débil y disperso, especialmente en zonas del litoral y en áreas del Andévalo y la Sierra.

El viento soplará flojo de componente oeste y las mínimas se mantendrán estables durante la noche, rondando los 18 o 19 grados en la capital y puntos del litoral.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene la previsión de un tiempo más estable para los próximos días, aunque recomienda precaución y seguir las actualizaciones oficiales, especialmente tras el episodio de fuertes lluvias que ha afectado a buena parte de la provincia.

En definitiva, una jornada de transición hacia la normalidad meteorológica, con un ambiente templado y una leve mejoría general, aunque con el cielo aún indeciso y la posibilidad de alguna llovizna al final del día.