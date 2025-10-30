Cielos nubosos y temperaturas suaves marcan la jornada en la provincia de Huelva
El tiempo se estabiliza, aunque no se descartan chubascos aislados al final del día
La provincia de Huelva vivirá este miércoles una jornada marcada por los cielos nubosos y temperaturas suaves, tras varios días de intensas precipitaciones. Según las previsiones meteorológicas, la mañana se presenta con abundante nubosidad y valores térmicos que oscilarán entre los 16 y 18 grados, aunque con un ambiente tranquilo y sin lluvias destacables.
A medida que avance el día, los cielos podrían abrirse parcialmente, dejando paso a algunos claros y permitiendo que las temperaturas alcancen los 22 o 23 grados en las horas centrales. Sin embargo, al caer la tarde, las nubes volverán a ganar terreno y no se descarta la posibilidad de algún chubasco débil y disperso, especialmente en zonas del litoral y en áreas del Andévalo y la Sierra.
El viento soplará flojo de componente oeste y las mínimas se mantendrán estables durante la noche, rondando los 18 o 19 grados en la capital y puntos del litoral.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene la previsión de un tiempo más estable para los próximos días, aunque recomienda precaución y seguir las actualizaciones oficiales, especialmente tras el episodio de fuertes lluvias que ha afectado a buena parte de la provincia.
En definitiva, una jornada de transición hacia la normalidad meteorológica, con un ambiente templado y una leve mejoría general, aunque con el cielo aún indeciso y la posibilidad de alguna llovizna al final del día.