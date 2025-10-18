Cielos despejados y temperaturas veraniegas marcarán el fin de semana en Huelva

El buen tiempo será el gran protagonista en Huelva durante este fin de semana, con jornadas casi veraniegas en pleno octubre. Según las previsiones meteorológicas, tanto el sábado como el domingo predominarán los cielos despejados, con algunas nubes altas y sin riesgo de precipitaciones.

El sábado se espera un día muy estable, con ambiente soleado y temperaturas que alcanzarán los 28 grados de máxima, mientras que las mínimas descenderán hasta los 16 grados durante la madrugada. El viento soplará flojo, lo que incrementará la sensación térmica en las horas centrales del día.

El domingo se mantendrá la misma tendencia, aunque con algo más de nubosidad matinal que irá desapareciendo conforme avance la jornada. Las temperaturas serán similares, con máximas de 28 grados y mínimas de 17.

En definitiva, un fin de semana ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas impropias de octubre y un ambiente plenamente veraniego en toda la provincia onubense.