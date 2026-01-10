La cesta de la compra asfixia a Huelva: los alimentos que más subieron en 2025

El encarecimiento de la cesta de la compra ha vuelto a golpear con fuerza a los hogares de Huelva durante 2025. Aunque la inflación general se moderó respecto a los picos de años anteriores, varios alimentos básicos registraron subidas muy por encima de la media, tensionando el presupuesto familiar en una de las provincias con menor renta de España.

Entre los productos que más se encarecieron destacan los huevos, con incrementos acumulados cercanos al 40% a lo largo del año; el café, que llegó a subir en torno al 35%; y el chocolate y el cacao, con repuntes que superaron el 30%debido a la escasez de producción y al aumento de costes internacionales. A estas subidas se sumaron la carne de vacuno, con alzas próximas al 15%, y algunos derivados lácteos, que mantuvieron una evolución claramente ascendente durante buena parte de 2025.

Estos incrementos tienen un impacto directo en Huelva, donde el salario medio bruto anual se sitúa en torno a los 19.500 euros, lo que equivale a unos 1.390 euros netos mensuales en catorce pagas. En este contexto, la alimentación representa ya más del 16% del gasto total de los hogares, un porcentaje que crece cuando se trata de familias con ingresos bajos o medios.

La consecuencia es clara: comprar lo mismo cuesta más. Un carro básico que en 2024 rondaba los 300 euros mensuales ha pasado en muchos hogares a situarse entre 340 y 360 euros en 2025, sin que los salarios hayan crecido al mismo ritmo. La diferencia se traduce en menos margen para otros gastos esenciales como vivienda, energía o educación.

El encarecimiento de productos cotidianos, especialmente aquellos de consumo casi diario como huevos, carne o café, ha consolidado una sensación de pérdida de poder adquisitivo que se arrastra desde años anteriores y que en 2025 ha vuelto a dejar huella en la economía doméstica onubense.