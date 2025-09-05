Cerca de 28.000 personas se examinan este sábado para ingresar en la Guardia Civil, 447 de ellas desde Huelva

La Guardia Civil celebra este sábado las pruebas de conocimientos teóricos y psicotécnicos para cubrir las 3.118 plazas ofertadas este año, a las que se presentan 27.614 aspirantes en toda España, entre ellos 447 onubenses —154 mujeres— que han sido convocados en la sede de Sevilla.

Del total de participantes, 8.936 son mujeres (un 32,36%) y uno de cada tres opositores posee titulación universitaria, incluyendo 980 con máster y 15 con doctorado. La edad media de los candidatos se sitúa en los 27 años.

Las pruebas de este sábado incluyen test de conocimientos generales, idiomas, ortografía, gramática y psicotécnicos, y se realizan en 20 sedes distribuidas en 12 comunidades autónomas, entre ellas Sevilla, Madrid, Málaga, Granada o Valencia.

El proceso selectivo consta además de pruebas físicas (circuito de agilidad, carrera de dos kilómetros, flexiones y natación), una entrevista personal y un reconocimiento médico. Los aspirantes que superen todas las fases ingresarán en la Academia de Baeza (Jaén) o en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro (Madrid), donde recibirán formación durante un curso académico antes de incorporarse a unidades del Cuerpo.

Con una ratio de casi nueve aspirantes por plaza, la oposición a la Guardia Civil vuelve a ser una de las más concurridas en el ámbito de la seguridad pública en España.