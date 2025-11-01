Carne de la dehesa en la Sierra de Aracena: venado, ciervo y ternera o cerdo a la parrilla para saborear la tierra

Cuando el otoño se instala en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, la atención del visitante se desplaza de la cima al plato. La carne de caza —ciervo, venado, jabalí— se convierte en protagonista de la gastronomía local, y los restaurantes serranos la preparan con mimo, combinando tradición y sabor auténtico.

Localidades como Aracena concentran establecimientos especializados en la carne de la dehesa, donde se puede degustar venado estofado con setas, solomillo de jabalí o platos que combinan carne y verduras de temporada. Muchos de estos restaurantes aprovechan el entorno natural para ofrecer un ambiente rústico, con chimenea, brasas y productos de proximidad.

Una jornada típica puede combinar la ruta de senderismo por la mañana y una comida a mediodía en la que la carne de caza es la protagonista. La experiencia se completa con guarniciones de temporada, como setas, calabaza o castañas, y un buen vino local. Los lectores pueden disfrutar del plan completo: esfuerzo físico, paisaje y recompensa gastronómica, todo en un solo día.

El secreto está en elegir restaurantes que trabajen con productos de la zona, que respeten la temporada de caza y que preparen la carne a la parrilla o al horno de leña, para preservar los aromas de la dehesa. Con esta combinación, la Sierra de Aracena se convierte en un destino no solo de naturaleza y rutas, sino también de sabores auténticos.