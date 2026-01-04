Carbón dulce y roscones, los grandes protagonistas de la víspera de Reyes en Huelva

El carbón dulce y el roscón de Reyes vuelven a ocupar un lugar central en las mesas onubenses en la antesala del 6 de enero. Pastelerías y confiterías de toda la provincia afrontan estos días uno de los picos de trabajo más importantes del año, con una alta demanda de productos ligados a una de las tradiciones más arraigadas de la Navidad.

El roscón de Reyes, elaborado con una masa dulce aromatizada y decorada con frutas escarchadas, es mucho más que un postre. En su interior esconde dos elementos clave: el haba y la figura. Según la tradición, quien encuentra la figura es “coronado rey” y suele ser premiado simbólicamente, mientras que a quien le toca el haba le corresponde pagar el roscón o asumir una pequeña penitencia.

El carbón dulce, por su parte, mantiene su carácter simbólico como castigo amable para quienes no se han portado bien durante el año, aunque en la práctica se ha convertido en uno de los dulces más demandados por su sabor y su carácter festivo.

Las pastelerías destacan que, junto al roscón clásico, cada vez son más populares las versiones rellenas de nata, crema, trufa o chocolate, aunque la tradición sigue marcando el ritmo de las ventas en estas fechas tan señaladas.