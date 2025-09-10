Caravana sindical en Huelva reclama la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas

Hoy, en las calles de Huelva se ha llevado a cabo una caravana reivindicativa organizada por UGT y CCOO, bajo el lema “Por la Reducción del Tiempo de Trabajo”. La movilización partió desde las puertas de la Delegación de Empleo.

Los sindicatos demandan la reducción inmediata de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin pérdida salarial, destacando que desde hace más de 40 años se mantiene la jornada de 40 horas. Según los organizadores, la medida sería justa, asumible y necesaria, mejorando la salud laboral, reduciendo el estrés, aumentando la productividad y fomentando la creación y reparto del empleo.

CCOO Huelva ha hecho un llamamiento a los diputados de la provincia para que apoyen la reforma, que beneficiaría directamente a más de 200.000 trabajadores y trabajadoras. Además, los sindicatos denunciaron el fraude de las 58.000 horas extra mensuales sin cotizar en Huelva, lo que supone más de 400 empleos perdidos cada mes.

Los líderes sindicales califican la reducción de jornada como un avance histórico en derechos laborales, comparable a conquistas como las vacaciones, las pensiones o las bajas por maternidad y paternidad, y llaman a situar a Huelva y a España a la vanguardia del futuro del trabajo.