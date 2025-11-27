La Cámara de Cuentas inicia la auditoría de MAS y Giahsa para revisar su gestión en 2022 y 2023

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha aprobado las directrices técnicas para auditar la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) y la empresa pública Giahsa, responsables de la gestión del agua en la provincia. Con este paso, el órgano fiscalizador da luz verde a la planificación del trabajo que analizará cómo se gestionaron ambas entidades durante los años 2022 y 2023.

Según ha informado la institución, la auditoría revisará las cuentas y los presupuestos de MAS y Giahsa, además de comprobar si han cumplido correctamente con la normativa que regula su actividad. Esto incluye aspectos como la contratación de personal, la compra de bienes y servicios, las subvenciones, las transferencias económicas y cualquier otra obligación legal o mercantil.

La Cámara de Cuentas ha señalado que examinará toda la documentación financiera, contable y administrativa necesaria para obtener pruebas suficientes que permitan emitir una opinión clara sobre la gestión realizada en esos ejercicios.

Aunque el trabajo se centra en 2022 y 2023, también podrán revisarse años anteriores o posteriores si es necesario para entender mejor la situación o aclarar posibles dudas.

Con esta fiscalización, la institución busca garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos públicos en dos de los organismos más relevantes para la prestación de servicios básicos en la provincia de Huelva.