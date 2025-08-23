El calor sigue dando tregua: fin de semana con temperaturas moderadas

Tras los días de calor sofocante que marcaron la pasada semana, Huelva y su provincia experimentarán un descenso gradual de las temperaturas, que permitirán disfrutar de un fin de semana más llevadero. El viernes, los termómetros registraron máximas de entre 28 y 31 °C en el interior y alrededor de 27 °C en la costa, con mínimas que oscilaron entre 18 y 20 °C.

El sábado y el domingo se mantiene la misma tónica: temperaturas máximas que rondarán los 27-29 °C y mínimas entre 18 y 19 °C. Aunque los cielos permanecerán despejados, algunos intervalos de nubes altas podrán aparecer de manera dispersa. Los vientos serán ligeros, especialmente en la franja litoral, generando una sensación térmica agradable.

Los expertos destacan que, aunque el calor cede respecto a la ola de la semana pasada, sigue siendo importante extremar las precauciones: mantenerse hidratado, usar ropa ligera y protegerse del sol en las horas de mayor radiación, entre las 12:00 y las 16:00 horas.

En definitiva, Huelva afronta un fin de semana en el que la climatología permitirá disfrutar de espacios naturales, playas y paseos urbanos sin el agobio que marcaron los días anteriores, brindando un respiro tras la intensa ola de calor.