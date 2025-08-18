El calor da una tregua en Huelva: bajan las máximas, pero las mínimas seguirán siendo altas

Huelva encara una semana con temperaturas algo más suaves tras varios días de intenso calor que obligaron a activar avisos rojos, naranjas y amarillos por altas temperaturas en el litoral. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las máximas descenderán a partir de este martes, situándose entre los 32 y los 34 grados hasta el jueves, frente a los casi 39 registrados en la jornada de este lunes.

El descenso permitirá suavizar la sensación de calor durante las horas centrales del día, aunque las mínimas se mantendrán elevadas, en torno a los 18 y 20 grados, lo que prolongará las noches de bochorno en buena parte de la provincia.

El fin de semana se presenta estable, con máximas que rondarán los 31 y 32 grados y cielos despejados o con algunas nubes altas, sin riesgo de precipitaciones. El viento soplará flojo, con brisas vespertinas que aportarán algo de respiro en la franja costera.

La Aemet recuerda la importancia de mantener la precaución frente a las altas temperaturas, especialmente en las horas centrales del día, y recomienda extremar las medidas de seguridad en zonas forestales ante el elevado riesgo de incendios.