El calor no da tregua tampoco el jueves: Aemet mantiene el aviso naranja en el Condado y el Andévalo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado para este jueves el aviso naranja por altas temperaturas en las comarcas del Condado y el Andévalo, donde se esperan máximas que rondarán los 40 grados en las horas centrales del día. La situación de calor extremo, que se prolonga desde hace varias jornadas, obligará a extremar las precauciones, especialmente entre la población más vulnerable.

En la Costa y la Sierra, el aviso será de nivel amarillo, con valores algo más moderados, aunque igualmente altos, situándose en torno a los 36 grados. La Aemet advierte de que, aunque en estas zonas la influencia de la brisa marina o la altitud pueda mitigar el calor, las temperaturas seguirán siendo elevadas y el riesgo de golpes de calor está presente.

Protección Civil recomienda evitar la exposición al sol entre las 12:00 y las 18:00 horas, hidratarse con frecuencia y prestar especial atención a mayores, niños y personas con problemas de salud. También se recuerda la importancia de no dejar a personas ni animales en el interior de vehículos estacionados, así como reducir las actividades físicas intensas en las horas de más calor.

La previsión apunta a que el episodio de temperaturas extremas podría alargarse hasta el fin de semana, por lo que se aconseja mantener las medidas de precaución y estar atentos a las actualizaciones de los avisos meteorológicos.