El buen tiempo se mantiene en Huelva con temperaturas cercanas a los 30 grados hasta el viernes

Huelva seguirá disfrutando de un ambiente plenamente veraniego durante toda la semana. Según las previsiones meteorológicas, entre este lunes 6 y el viernes 10 de octubre se mantendrán los cielos despejados y las temperaturas rondarán los 30 grados en las horas centrales del día, con mínimas suaves que oscilarán entre los 14 y los 18 grados. No se esperan lluvias en ningún punto de la provincia.

El lunes se alcanzarán máximas de hasta 29 °C en la capital, con un ligero viento del suroeste y una humedad en torno al 60 %. El martes la situación apenas variará, con temperaturas que se moverán entre los 18 °C de mínima y los 28 °C de máxima. A mitad de semana, el miércoles, se prevé un leve descenso térmico, quedando las máximas en 27 °C y con vientos flojos del oeste.

El jueves se notará algo más ese refresco, con valores que bajarán hasta los 25 °C y mínimas que podrían situarse en torno a los 14 °C, aunque el ambiente seguirá siendo agradable y seco, con humedad moderada y escasa nubosidad. El viernes, las temperaturas volverán a repuntar ligeramente hasta los 27 °C, en una jornada estable y sin precipitaciones.

En conjunto, será una semana tranquila en lo meteorológico, marcada por el sol, la estabilidad atmosférica y unas condiciones ideales para disfrutar al aire libre. Los modelos no anticipan cambios importantes hasta el fin de semana, cuando podría aumentar la nubosidad, aunque sin riesgo de lluvias significativas en la provincia.