La digitalización de trámites administrativos, bancarios y sanitarios ha simplificado procesos para gran parte de la población, pero también ha generado una nueva forma de desigualdad: la brecha digital en personas mayores.

Solicitar una cita médica, realizar una transferencia o presentar documentación oficial requiere cada vez más competencias tecnológicas. Para muchos mayores, la falta de habilidades digitales supone una barrera que limita su autonomía.

Asociaciones y entidades sociales desarrollan talleres formativos para reducir esta brecha. Aprender a manejar un teléfono inteligente o navegar por aplicaciones básicas puede marcar la diferencia entre dependencia y autonomía.

El problema no es solo técnico, sino también emocional. El miedo a equivocarse o a sufrir estafas digitales frena a muchos usuarios de edad avanzada. La confianza se construye con acompañamiento y paciencia.

Garantizar la inclusión digital es un reto social ineludible. La tecnología avanza con rapidez, pero debe hacerlo sin dejar atrás a quienes no han crecido en el entorno digital.