Boro aparece sano y salvo tras ser localizado por bomberos forestales del INFOCA

Buenas noticias a primera hora de la mañana. Boro, el perro que se encontraba extraviado, ha sido localizado sano y salvo gracias a la intervención de un grupo de bomberos forestales del dispositivo INFOCA.

El hallazgo se ha producido durante el transcurso de las labores habituales del operativo, cuyos efectivos dieron con el animal y confirmaron su buen estado. La noticia ha sido recibida con alivio y alegría por quienes seguían su búsqueda, que se había difundido ampliamente en las últimas horas.

Desde el entorno de Boro se ha agradecido la rápida actuación y la implicación de los bomberos forestales, cuya intervención ha permitido cerrar con final feliz este episodio.