El Bono Alquiler Joven reabre el 13 de enero con ayudas de hasta 250 euros mensuales

El Bono Alquiler Joven volverá a estar disponible a partir del próximo 13 de enero, cuando se reabra el plazo para solicitar estas ayudas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda en alquiler a la población joven. La convocatoria se reactivará a las 16.00 horas y permanecerá abierta de forma provisional hasta que se alcancen las 15.000 solicitudes, una cifra fijada tras la ampliación del presupuesto con 34,2 millones de euros adicionales.

La ayuda consiste en una subvención de 250 euros al mes, dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años que residan en una vivienda o habitación alquilada y que cumplan los requisitos económicos establecidos. Podrán solicitarla quienes tengan ingresos inferiores a tres veces el IPREM en el caso de una persona sola, o cuatro veces el IPREM si se trata de una unidad familiar.

Entre los requisitos principales, la vivienda o habitación alquilada debe constituir la residencia habitual y permanente, algo que deberá acreditarse mediante empadronamiento municipal. En el caso de unidades familiares, será necesario presentar un certificado de empadronamiento colectivo. Además, se deberá aportar un contrato de alquiler o cesión de uso, o bien un compromiso de contrato firmado por arrendador y arrendatario que recoja las condiciones esenciales.

Las rentas máximas del alquiler para poder acceder a la ayuda oscilan entre 600 y 900 euros mensuales, en función del municipio y del tipo de contrato, mientras que el límite para el alquiler de habitaciones se sitúa entre 300 y 380 euros. Estos importes no incluyen otros conceptos como garajes, trasteros o gastos de comunidad, aunque estén recogidos en el contrato.

La tramitación se realizará exclusivamente por vía telemática, a través de la Ventanilla Electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía (VEAJA). Para presentar la solicitud será imprescindible disponer de certificado digital y tener instalado el sistema de autofirma. Las ayudas se concederán por orden de llegada, en régimen de concurrencia no competitiva.

Con el objetivo de facilitar el proceso, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha publicado en su página web un manual explicativo y un documento de preguntas frecuentes, donde se detallan los pasos a seguir, la documentación necesaria y las dudas más habituales.

La reapertura del Bono Alquiler Joven tiene en cuenta que ya se han tramitado 8.500 solicitudes correspondientes a 2025, así como el porcentaje de expedientes desfavorables y renuncias, con el fin de agilizar una convocatoria que vuelve a generar gran expectación entre los jóvenes que buscan una oportunidad para acceder a una vivienda en alquiler.