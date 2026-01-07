Balance navideño del 112: más de 2.100 emergencias coordinadas en Huelva durante las fiestas

El servicio de emergencias 112, integrado en la Agencia de Emergencias de Andalucía, coordinó 2.157 incidencias en la provincia de Huelva durante el periodo navideño, comprendido entre las 15:00 horas del 24 de diciembre de 2025 y las 00:00 horas del 7 de enero de 2026.

Este balance se enmarca en un incremento general de la actividad en toda Andalucía, donde el 112 gestionó 38.058 emergencias, lo que supone un 17,86% más que en la Navidad anterior. El aumento de avisos estuvo motivado, en gran medida, por los temporales registrados en distintos puntos de la comunidad durante estas fechas.

Las asistencias sanitarias fueron el principal motivo de llamada, seguidas de los avisos relacionados con la seguridad ciudadana, una tendencia que también se repitió en la provincia onubense, por delante de las incidencias de tráfico, accidentes de circulación, incendios o avisos vinculados a animales.

En el desglose por municipios, la capital onubense registró 767 avisos, situándose entre las capitales andaluzas con menor número de emergencias coordinadas durante las fiestas navideñas.

Coincidiendo con este balance, el pasado 1 de enero se cumplió un año de la puesta en marcha de la Agencia de Emergencias de Andalucía, que integra al 112 como teléfono único europeo para la atención de emergencias sanitarias, de seguridad, incendios, salvamento y protección civil. Un servicio público, gratuito y multilingüe que presta atención las 24 horas del día, los 365 días del año, también en la provincia de Huelva.