Avisos amarillo y naranja en el litoral de Huelva por viento y lluvia desde la próxima madrugada

El litoral de Huelva estará bajo avisos meteorológicos desde la próxima madrugada por un episodio de vientos fuertes que irán acompañados de lluvia, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, se activará un aviso naranja desde las 6:00 horas hasta las 15:59 horas del miércoles 28 de enero, con vientos del oeste o suroeste que podrán alcanzar rachas de entre 61 y 74 kilómetros por hora (fuerza 8). Además, durante la madrugada permanecerá vigente un aviso amarillo hasta las 5:59 horas, con vientos de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7), ya con presencia de lluvias asociadas al temporal.

Ante esta situación, se recomienda extremar las precauciones, especialmente en desplazamientos, zonas costeras y actividades al aire libre, y mantenerse informados a través de los canales oficiales.