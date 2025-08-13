Aviso naranja en el litoral y el Andévalo para hoy miércoles: temperaturas de hasta 42 °C que complican la lucha contra los incendios

La provincia de Huelva se encuentra en aviso este miércoles 13 de agosto debido a un episodio extremo de calor que no solo afecta al confort de la población, sino que añade grandes dificultades al combate de los incendios activos en la zona.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, se mantienen avisos naranjas por temperaturas máximas de hasta 42 °C en el Andévalo y la Costa, mientras que las zonas de Sierra han bajado a aviso amarillo, con temperaturas aún elevadas. El calor se acompaña de una humedad relativa en torno al 85 %, un valor inusualmente alto para estas condiciones que empuja el índice de sensación térmica incluso por encima de los 40 °C. Eso significa mucho más estrés para las personas y para quienes trabajan en la extinción de incendios.

Estas condiciones meteorológicas vuelven a poner a prueba al Plan Infoca, que actualmente actúa sobre varios frentes activos en la provincia. El calor extremo y el viento dificultan las tareas de control, al aumentar la sequedad del ambiente y la velocidad de propagación del fuego.

Las autoridades han intensificado sus llamamientos a la prudencia, recordando que cualquier chispa o negligencia en el campo puede provocar un desastre. En un escenario donde se cumplen los parámetros de la llamada “regla del 30” —temperaturas superiores a 30 °C, rachas de viento y humedad inferior al 30 %—, el riesgo de incendio es muy elevado. En este contexto, el Infoca mantiene un operativo reforzado que combina medios aéreos y terrestres y estaciones de vigilancia móvil cerca de los incendios activos. Las labores de extinción se realizarán con especial cuidado hasta que se logre una mejora notable en las condiciones meteorológicas.