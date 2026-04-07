Aviso amarillo por viento en la Sierra de Aracena en una jornada marcada por la inestabilidad

La provincia de Huelva vive este martes una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica, con aviso amarillo por viento en la Sierra de Aracena activado desde las 10:00 horas y vigente hasta las 17:59, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este nivel de aviso implica un riesgo bajo, aunque se recomienda precaución ante rachas de viento que pueden ser intensas en zonas de la sierra.

El resto de la provincia también se ve afectado por un tiempo variable, con predominio de cielos muy nubosos y la presencia de viento a lo largo del día. Además, no se descartan chubascos, que podrían ser localmente fuertes en algunos puntos, especialmente en áreas del interior.

Este cambio de tiempo llega tras varios días de estabilidad y temperaturas elevadas, devolviendo a Huelva un ambiente más propio de la primavera, con alternancia de nubes, precipitaciones puntuales y viento.

Desde los servicios meteorológicos se recomienda extremar la precaución, especialmente en zonas expuestas al viento, y estar atentos a la evolución del tiempo a lo largo de la jornada.