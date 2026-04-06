El 112 gestiona más de 1.500 incidencias en Huelva durante la Semana Santa

El servicio de emergencias 1-1-2 ha coordinado un total de 1.548 incidencias en la provincia de Huelva durante la pasada Semana Santa, dentro de un balance regional que asciende a 23.924 emergencias gestionadas en toda Andalucía, lo que supone un incremento del 12,31% respecto al año anterior.

En la capital onubense se atendieron 473 avisos, reflejando la intensa actividad registrada durante estos días marcados por la gran afluencia de público en calles y espacios públicos.

Las asistencias sanitarias han sido el principal motivo de intervención, seguidas de incidencias relacionadas con la seguridad ciudadana. También se han gestionado avisos por tráfico, accidentes de circulación, incendios y situaciones vinculadas al bienestar animal.

A nivel autonómico, el Sábado Santo fue la jornada con mayor número de incidencias, con 2.705 emergencias coordinadas, seguido muy de cerca por el Domingo de Resurrección. El tramo horario de mayor actividad se concentró entre las 20:00 y las 21:00 horas, coincidiendo con los momentos de mayor afluencia en la vía pública.

En comparación con el resto de provincias andaluzas, Huelva se sitúa entre las que registran un menor volumen de incidencias, lejos de cifras como las de Sevilla o Málaga, aunque con un nivel de actividad significativo en relación a su población.

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía destacan la importancia del servicio 1-1-2 como herramienta clave para la atención inmediata ante cualquier situación urgente, recordando que está disponible las 24 horas del día y en varios idiomas.

El balance refleja una Semana Santa de alta actividad en materia de emergencias, marcada por la elevada presencia de personas en la calle y el desarrollo normalizado de los eventos en toda la comunidad.