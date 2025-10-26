Aviso amarillo en Huelva desde las 14:00 horas hasta la medianoche

La provincia de Huelva se encuentra bajo aviso amarillo según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que ha fijado su vigencia desde las 14:00 horas hasta las 00:00 horas de la noche. Las autoridades recomiendan extremar la precaución ante posibles fenómenos como lluvias intensas, viento o cambios bruscos en el tiempo que podrían afectar al tráfico, al tránsito peatonal y al desarrollo de actividades al aire libre.

En este contexto, se sugiere a los ciudadanos evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor riesgo, asegurar objetos sueltos que puedan verse afectados por el viento y revisar las pendientes de canales o aliviaderos en zonas vulnerables. Además, se aconseja mantenerse informados a través de los canales oficiales de AEMET y de Protección Civil para conocer la evolución de la situación.