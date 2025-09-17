Aviso amarillo para hoy por altas temperaturas en el interior de Huelva

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso amarillo por calor en varias zonas del interior de la provincia de Huelva, que afectará al Andévalo, la Sierra, la Cuenca Minera y el Condado Norte. La medida entra en vigor ante la previsión de temperaturas elevadas que podrían superar los 36 grados en algunas localidades.

La alerta no afecta a la zona costera, donde las temperaturas se mantendrán dentro de los valores habituales para esta época del año, gracias a la influencia moderadora del océano. Se recomienda a la población del interior tomar precauciones, especialmente a las personas mayores, niños y colectivos vulnerables, así como evitar la exposición prolongada al sol y mantener una adecuada hidratación.

Las autoridades locales y servicios de emergencia recuerdan la importancia de extremar la vigilancia en actividades al aire libre y conducir con precaución durante las horas de más calor. El aviso amarillo se mantendrá activo hasta la tarde, cuando se espera un ligero descenso de las temperaturas.