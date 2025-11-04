Aviso amarillo por fenómenos adversos en toda la provincia de Huelva para mañana miércoles

La provincia de Huelva estará mañana miércoles bajo aviso amarillo por fenómenos meteorológicos adversos, según ha confirmado la AEMET. El aviso estará activo desde las 12:00 hasta las 24:00 horas, e implica que aunque los fenómenos adversos no son inusuales, existe la posibilidad de que generen situaciones de riesgo para la población.

Aunque los detalles exactos sobre el tipo de fenómenos previstos —ya sea lluvia intensa, tormentas, viento o combinación de ellos— pueden variar según la evolución meteorológica local, la clasificación “amarillo” exige adoptar medidas de precaución y mantenerse informado.

⚠️ Principales recomendaciones

Evite desplazamientos innecesarios durante el periodo del aviso.

No circule ni estacione en zonas con riesgo de inundación o escorrentía en calles, cauces o terrenos bajos.

Permanezca preferiblemente en interiores, cierre puertas y ventanas si se producen episodios de lluvia fuerte o viento.

Si vive en una vivienda ubicada en zona de riesgo, considere trasladarse temporalmente a zonas elevadas.

No acceda a sótanos, garajes u otras zonas inundables mientras dure el temporal, ni utilice ascensores si hay peligro eléctrico o corte de suministro.

Infórmese únicamente por canales oficiales (AEMET, servicios de emergencia, páginas web de ayuntamientos).

En caso de emergencia, marque el teléfono 112 (España) para aviso de incidentes o rescate.

Se recomienda además prestar atención a la evolución de la situación y seguir las instrucciones que puedan emitir los servicios de emergencias y protección civil de la provincia. Las autoridades provinciales recuerdan que la responsabilidad ciudadana es clave para mitigar los efectos de un episodio meteorológico adverso.

Mantente atento a la evolución meteorológica mañana y adopta las medidas de autoprotección adecuadas para tu entorno.