Avanza la retirada de los vagones siniestrados del Alvia

Los operativos técnicos y de emergencia continúan este miércoles con los trabajos de retirada del material ferroviario afectado por el siniestro. En concreto, los trabajadores centran ahora sus esfuerzos en el vagón número tres del tren Alvia, el último que quedaba pendiente de ser desmontado en la zona.

Tras haber completado el troceado y retirada de los vagones uno y dos, los equipos especializados afrontan hoy una de las fases más complejas del operativo, que requiere maquinaria pesada y una planificación milimétrica para garantizar la seguridad de los trabajos.

De forma paralela, también se ha procedido a cargar el vagón número ocho del tren de Iryo en una góndola, paso previo a su retirada definitiva del lugar del accidente. Esta actuación permitirá avanzar en la liberación de la vía y en la normalización progresiva del entorno afectado.