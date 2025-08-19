La AUGC denuncia una brutal agresión a guardias civiles en Minas de Riotinto

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado este martes la agresión sufrida por varios agentes en Minas de Riotinto cuando acudían a un aviso por una pelea. Según el relato de la asociación, al intentar identificar a dos supuestos participantes, más de 15 personas —miembros y allegados de una misma familia— rodearon a los guardias civiles, lanzándoles botellas, bebidas y amenazas de muerte.

Los agentes, que tuvieron que ser auxiliados por compañeros, lograron detener a uno de los implicados en la riña, pero al menos tres guardias civiles resultaron agredidos. La violencia se trasladó después al Puesto de la Guardia Civil, donde los familiares del detenido acudieron a insultar y amenazar de muerte a los agentes, asegurando que “tenían armas” y que “lo pagarían con la vida”. Fue necesaria la presencia de patrullas de otras unidades y de la Policía Local para reforzar la seguridad del cuartel.

La AUGC ha alertado de que este suceso refleja el incremento de agresiones en la Cuenca Minera, donde se contabilizan ya casi una quincena de ataques en los últimos meses. La asociación denuncia la pérdida del principio de autoridad, la falta de medios y de respaldo jurídico, y reclama mayor protección para los guardias civiles que prestan servicio en la provincia de Huelva.