La Asociación Fuente Clara Cabrera Mateos pedirá al Parlamento andaluz medidas contra los animales sueltos en carreteras
El colectivo de víctimas de accidentes por équidos reclama más control, sanciones más duras y la implicación de todas las administraciones para frenar el peligro en las vías
La Asociación Fuente Clara Cabrera Mateos, integrada por víctimas de accidentes de tráfico ocasionados por animales sueltos, presentará en los próximos días una solicitud formal a la Mesa del Parlamento de Andalucía y a todos los grupos parlamentarios. En ella reclaman medidas más contundentes frente a los propietarios que mantienen équidos sin registro, sin vallado o que los liberan en zonas próximas a carreteras, lo que supone un grave riesgo para la circulación.
La propuesta pide que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a reforzar los dispositivos de control y sanción, en coordinación con las entidades locales, la Policía Local, la Guardia Civil y el Seprona. Además, solicitan endurecer el régimen sancionador, garantizando la responsabilidad de los dueños frente a los daños ocasionados por la suelta y abandono de caballos en lugares que puedan poner en peligro a los conductores.