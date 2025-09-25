La Asociación Fuente Clara Cabrera Mateos pedirá al Parlamento andaluz medidas contra los animales sueltos en carreteras

La Asociación Fuente Clara Cabrera Mateos, integrada por víctimas de accidentes de tráfico ocasionados por animales sueltos, presentará en los próximos días una solicitud formal a la Mesa del Parlamento de Andalucía y a todos los grupos parlamentarios. En ella reclaman medidas más contundentes frente a los propietarios que mantienen équidos sin registro, sin vallado o que los liberan en zonas próximas a carreteras, lo que supone un grave riesgo para la circulación.

Equinos sueltos por las carreteras de Huelva el pasado 4 de septiembre.

La propuesta pide que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a reforzar los dispositivos de control y sanción, en coordinación con las entidades locales, la Policía Local, la Guardia Civil y el Seprona. Además, solicitan endurecer el régimen sancionador, garantizando la responsabilidad de los dueños frente a los daños ocasionados por la suelta y abandono de caballos en lugares que puedan poner en peligro a los conductores.