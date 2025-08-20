La Asociación Fuente Clara Cabrera Mateos alerta sobre caballos sin control sanitario en marismas y zonas rurales de Huelva

La Asociación Fuente Clara Cabrera Mateos ha mostrado su preocupación por la presencia de caballos sin identificación ni control sanitario en diversas áreas rurales y marismas de Huelva, especialmente en la carretera de Santa Catalina, en Lucena del Puerto, junto al arroyo Don Gil, y en la zona de El Rocío.

Según la asociación, la mayoría de estos animales carece de propietarios identificables y no dispone de crotales, lo que supone un riesgo tanto para la salud pública como para la salud animal. La interacción de estos caballos con equinos domésticos y otras especies aumenta el peligro de transmisión de enfermedades, incluyendo el botulismo, considerado prácticamente endémico en las marismas.

Recientemente se han documentado varios casos de caballos sueltos en las carreteras de la zona, lo que incrementa el riesgo de accidentes de tráfico y pone en alerta al sector ganadero y a las autoridades sanitarias.

Ante esta situación, la Asociación Fuente Clara solicita a la Delegación de Agricultura de la Junta de Andalucía en Huelva la adopción de medidas inmediatas para controlar estos animales y prevenir la propagación de enfermedades que podrían derivar en una epizootia. La entidad confía en que las autoridades actúen con rapidez para proteger tanto la salud pública como la de los animales, y queda a la espera de una respuesta oficial.