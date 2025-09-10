La Asociación Bebés Robados de Huelva llama a participar en las pruebas de ADN para esclarecer posibles adopciones irregulares

La Asociación SOS Bebés Robados Huelva ha realizado un llamamiento a todas aquellas personas que sospechen haber sido adoptadas o inscritas de manera irregular para que participen en las pruebas de ADN gratuitas que se van a llevar a cabo en la capital onubense en próximas fechas.

Estas pruebas se realizarán en el local municipal “La Gota de Leche”, cedido por el Ayuntamiento de Huelva y con la financiación de la Consejería de Cultura y Deporte, en coordinación con el Comisionado de la Concordia. El objetivo es cotejar perfiles genéticos entre familias que buscan a sus hijos y los restos recuperados en las fosas comunes del cementerio de la Soledad, donde recientemente se han efectuado excavaciones. La fecha de las pruebas será anunciada cuando se tenga constancia de la misma.

Desde la asociación subrayan que este proceso se desarrollará con “total privacidad y confidencialidad”, destacando la oportunidad que supone para los afectados resolver dudas y conocer su identidad biológica. “Es un paso fundamental para avanzar en el derecho a la verdad y cerrar heridas familiares que llevan demasiado tiempo abiertas”, remarcan.

El colectivo recuerda que muchos padres biológicos han fallecido y urge a los posibles afectados a no retrasar más la decisión: “Una decisión tardía puede convertirse en una triste realidad y angustia que perdure para siempre”.

La entidad concluye apelando a la importancia de dar este paso: “La identidad es un derecho, no un secreto”.