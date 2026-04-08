Arranca la campaña de la Renta 2025: estas son las fechas clave y cómo presentar la declaración

La campaña de la Renta correspondiente al ejercicio 2025 comienza este 8 de abril con la apertura del plazo para presentar la declaración por Internet a través de la Agencia Tributaria. A partir de esta fecha, los contribuyentes ya pueden consultar sus datos fiscales, modificar el borrador y realizar el trámite de forma telemática.

El calendario de la campaña se desarrollará en varias fases durante los próximos meses, incorporando progresivamente los distintos canales de atención para facilitar la presentación de la declaración a todos los ciudadanos.

🔹 Fechas clave de la campaña de la Renta 2025

📅 8 de abril: inicio de la presentación por Internet

📅 6 de mayo: inicio del servicio de atención telefónica

📅 2 de junio: inicio de la atención presencial en oficinas

📅 25 de junio: fin del plazo para domiciliar pagos

📅 30 de junio: final de la campaña

Desde la Agencia Tributaria recomiendan revisar detenidamente los datos fiscales y posibles deducciones antes de confirmar la declaración, así como evitar dejar el trámite para los últimos días para prevenir incidencias.