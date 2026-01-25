Aplazado el homenaje de Estado en Huelva por el accidente de Adamuz

El homenaje de Estado previsto para el próximo 31 de enero en Huelva en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz ha quedado aplazado, según han acordado el Gobierno de España y la Junta de Andalucía.

La decisión se ha adoptado tras las conversaciones mantenidas con una amplia mayoría de las familias afectadas, que han trasladado que a un número importante de ellas les resultaría imposible asistir al homenaje en la fecha prevista, mientras que muchas otras han expresado su preferencia por que el acto se celebre más adelante.

Ante esta situación, ambas administraciones han acordado posponer la celebración del homenaje a una nueva fecha, con el objetivo de que pueda contar con la presencia del mayor número posible de familiares y se desarrolle en un contexto más adecuado para todos ellos.

No obstante, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, mantendrá su asistencia al funeral que se celebrará este jueves en Huelva, tal y como ya había anunciado previamente.