Nace en Huelva una plataforma de afectados por el accidente ferroviario de Adamuz

En Huelva se ha constituido la Plataforma onubense de afectados y familiares por el accidente ferroviario de Adamuz, con el objetivo de coordinar las actuaciones judiciales derivadas del siniestro ocurrido el 18 de enero de 2026 en Adamuz, en el que se vio implicado un tren Alvia en el trayecto Madrid–Huelva.

La plataforma agrupa a familiares de personas fallecidas y a heridos, tanto físicos como psicológicos, para exigir responsabilidades civiles y penales mediante personación directa en los juzgados de Montoro.

Al frente se sitúa el abogado onubense José Luis Orta Prieto, con más de 30 años de experiencia profesional. El objetivo es depurar responsabilidades y ofrecer a los afectados una vía judicial conjunta y eficaz.