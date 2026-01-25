Buscar
domingo. 25.01.2026
El tiempo
  • Condiciones meteorológicas
    Huelva
    15 °C
    nubes

Nace en Huelva una plataforma de afectados por el accidente ferroviario de Adamuz

La iniciativa unifica a familiares y heridos para canalizar acciones judiciales por el siniestro del 18 de enero

 

Screenshot
Huelva Accidente Adamuz
Nace en Huelva una plataforma de afectados por el accidente ferroviario de Adamuz
Redacción
Redacción
25/01/26 - 14:55

En Huelva se ha constituido la Plataforma onubense de afectados y familiares por el accidente ferroviario de Adamuz, con el objetivo de coordinar las actuaciones judiciales derivadas del siniestro ocurrido el 18 de enero de 2026 en Adamuz, en el que se vio implicado un tren Alvia en el trayecto Madrid–Huelva.

La plataforma agrupa a familiares de personas fallecidas y a heridos, tanto físicos como psicológicos, para exigir responsabilidades civiles y penales mediante personación directa en los juzgados de Montoro. 

Al frente se sitúa el abogado onubense José Luis Orta Prieto, con más de 30 años de experiencia profesional. El objetivo es depurar responsabilidades y ofrecer a los afectados una vía judicial conjunta y eficaz.