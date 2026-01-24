Buscar
Aljaraque suspende todos los actos del Carnaval en señal de duelo

El Ayuntamiento apela al respeto y al acompañamiento a las familias Zamorano Álvarez y Tamara Valdés tras una pérdida que ha conmocionado al municipio

Ayuntamiento de Aljaraque
Accidente
Aljaraque suspende todos los actos del Carnaval en señal de duelo
Antonio Bendala
24/01/26 - 11:43

Aljaraque ha decidido suspender todos los actos previstos en torno al Carnaval como muestra de respeto y duelo ante la profunda conmoción vivida en el municipio y en su entorno más cercano.

En un comunicado oficial, el Ayuntamiento ha señalado que “no habrá tiempo que borre el dolor, ni el paso de los días ayudará a mitigar esta pena con la que tendremos que aprender a convivir”, trasladando su pesar por la pérdida de miembros de la familia Zamorano Álvarez en Aljaraque y de la vecina Tamara Valdés, de Bellavista.

Desde el Consistorio subrayan que, aunque la vida continúa, “nuestras vidas también se han paralizado”, una realidad que ha llevado a tomar la decisión de suspender todas las celebraciones carnavalescas previstas. El Ayuntamiento considera que, en estos momentos, la prioridad debe ser el acompañamiento, el respeto y el tiempo necesario para procesar el duelo.

“Ahora es momento de estar cerca, de acompañar y de mostrar a las familias que no están solas ante este dolor”, recoge el comunicado municipal, que concluye apelando a la sensibilidad y comprensión de la ciudadanía ante una medida adoptada desde el respeto y la solidaridad.